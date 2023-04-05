Вопросы цифровой трансформации внутренних рынков ЕАЭС обсудят в Минске 18 апреля в рамках 29-го Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2023». Об этом сообщает Telegram-канал Министерства связи и информатизации.

«На тематической сессии Евразийского цифрового форума (EADF) «Цифровая трансформация внутренних рынков ЕАЭС», организуемой Департаментом функционирования внутренних рынков ЕЭК, представители государства, науки и бизнеса стран ЕАЭС рассмотрят вопросы практики применения цифровых технологий на внутренних рынках с учетом национального опыта и интеграционных задач. Обсудят важнейшие цифровые аспекты 4-х свобод ЕАЭС, использования информационных систем, цифровых решений и экосистем для функционирования внутренних рынков», - говорится в сообщении.

EADF проводится при поддержке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).