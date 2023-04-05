Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует наладить биржевую торговлю продукцией металлургии и сельского хозяйства между предприятиями Беларуси и Северной Осетии-Алании.

Как отметил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий в ходе онлайн-конференции, организованной центром поддержки экспорта данного региона Российской Федерации, реализация потенциала этих перспективных товарных направлений полностью отвечает экономическим интересам сторон и позволит не только существенно увеличить объемы взаимного товарооборота, но и укрепить партнерские связи между белорусскими и североосетинскими деловыми кругами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие 15 торговых и производственных компаний из Владикавказа — преимущественно субъекты малого и среднего предпринимательства.

«Опыт сотрудничества с другими регионами России свидетельствует о том, что биржевой механизм целесообразно использовать как при экспорте, так и при импорте товаров. В случае Северной Осетии-Алании наиболее перспективным экспортным направлением могут стать поставки в Беларусь металлов и изделий их них. За первый квартал текущего года сумма сделок по этой товарной группе составила 178 млн USD, причем около 80% продаж пришлось на продукцию российского происхождения. Что касается импорта из Беларуси, то начать можно с закупок молокопродуктов, мяса и кожевенных изделий, которые традиционно пользуются спросом у российских участников торгов. Уже эти несколько категорий товаров могут послужить хорошим фундаментом для развития сотрудничества Беларуси и Северной Осетии в сфере биржевой торговли», - подчеркнул Александр Башлий.

В рамках онлайн-конференции с представителями бизнеса Республики Северная Осетия-Алания были также затронуты вопросы импортозамещения и транзитной биржевой торговли. В частности, рассматривается возможность взаимных поставок импортозамещающей продукции промышленного назначения через электронную площадку БУТБ, на которой активно работают компании из 17 регионов РФ. Кроме того, обсуждены перспективы заключения транзитных сделок между предприятиями из Северной Осетии и нерезидентами Беларуси. По данным БУТБ, за январь-март 2023 г. сумма таких транзакций превысила $5,3 млн.