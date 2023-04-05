ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПЛАНИРУЕТ ВЫЙТИ НА РЫНОК СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ


10:21 06.04.2023

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует наладить биржевую торговлю продукцией металлургии и сельского хозяйства между предприятиями Беларуси и Северной Осетии-Алании.

Как отметил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий в ходе онлайн-конференции, организованной центром поддержки экспорта данного региона Российской Федерации, реализация потенциала этих перспективных товарных направлений полностью отвечает экономическим интересам сторон и позволит не только существенно увеличить объемы взаимного товарооборота, но и укрепить партнерские связи между белорусскими и североосетинскими деловыми кругами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие 15 торговых и производственных компаний из Владикавказа — преимущественно субъекты малого и среднего предпринимательства.

«Опыт сотрудничества с другими регионами России свидетельствует о том, что биржевой механизм целесообразно использовать как при экспорте, так и при импорте товаров. В случае Северной Осетии-Алании наиболее перспективным экспортным направлением могут стать поставки в Беларусь металлов и изделий их них. За первый квартал текущего года сумма сделок по этой товарной группе составила 178 млн USD, причем около 80% продаж пришлось на продукцию российского происхождения. Что касается импорта из Беларуси, то начать можно с закупок молокопродуктов, мяса и кожевенных изделий, которые традиционно пользуются спросом у российских участников торгов. Уже эти несколько категорий товаров могут послужить хорошим фундаментом для развития сотрудничества Беларуси и Северной Осетии в сфере биржевой торговли», - подчеркнул Александр Башлий.

В рамках онлайн-конференции с представителями бизнеса Республики Северная Осетия-Алания были также затронуты вопросы импортозамещения и транзитной биржевой торговли. В частности, рассматривается возможность взаимных поставок импортозамещающей продукции промышленного назначения через электронную площадку БУТБ, на которой активно работают компании из 17 регионов РФ. Кроме того, обсуждены перспективы заключения транзитных сделок между предприятиями из Северной Осетии и нерезидентами Беларуси. По данным БУТБ, за январь-март 2023 г. сумма таких транзакций превысила $5,3 млн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2023
валюта курс
EUR 3.1777
USD 2.9015
RUB 3.6549
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1824 -0.0076
USD 2.9015 +0.0021
RUB 3.6549 -0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1450 3.1670
USD 2.8920 2.9040
RUB 2.7000 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.0910
EUR/RUB 85.2000 114.0000
USD/RUB 78.2500 104.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте