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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СУПРУГА ГЛАВЫ ЗИМБАБВЕ НАХОДИТСЯ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В БЕЛАРУСИ
15:10 05.04.2023
Супруга главы Зимбабве Оксилия Мнангагва находится с официальным визитом в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«Оксилия Мнангагва сегодня побывала в Республиканском клиническом медицинском центре, где главврач центра Ирина Абельская и специалисты продемонстрировали возможности белорусской медицины и уникальные технологии, которые здесь внедрены», - говорится в сообщении.
Отмечается, что визит проходит в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе пребывания Лукашенко в Хараре.
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