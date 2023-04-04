Супруга главы Зимбабве Оксилия Мнангагва находится с официальным визитом в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«Оксилия Мнангагва сегодня побывала в Республиканском клиническом медицинском центре, где главврач центра Ирина Абельская и специалисты продемонстрировали возможности белорусской медицины и уникальные технологии, которые здесь внедрены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что визит проходит в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе пребывания Лукашенко в Хараре.