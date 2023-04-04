ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) при содействии Российского союза поставщиков металлопродукции 25 и 26 мая 2023 г. проводит в Минске бизнес-встречу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, темой встречи является производство и потребление черных и цветных металлов в Беларуси, а также электронная биржевая торговля в республике.

В ходе мероприятия будет обсуждена текущая ситуация на рынке металлопродукции в Беларуси и России, основные тренды 2023 г., а также весь комплекс вопросов, касающихся закупок и реализации продукции черной и цветной металлургии на биржевых торгах.

Регистрация на бизнес-встречу открыта до 19 мая 2023 года.