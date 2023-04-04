|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ СОВМЕСТНО С РОССИЙСКИМ СОЮЗОМ ПОСТАВЩИКОВ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ В МАЕ ПРОВЕДЕТ БИЗНЕС-ВСТРЕЧУ
13:42 05.04.2023
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) при содействии Российского союза поставщиков металлопродукции 25 и 26 мая 2023 г. проводит в Минске бизнес-встречу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, темой встречи является производство и потребление черных и цветных металлов в Беларуси, а также электронная биржевая торговля в республике.
В ходе мероприятия будет обсуждена текущая ситуация на рынке металлопродукции в Беларуси и России, основные тренды 2023 г., а также весь комплекс вопросов, касающихся закупок и реализации продукции черной и цветной металлургии на биржевых торгах.
Регистрация на бизнес-встречу открыта до 19 мая 2023 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.04.2023
Курсы в банках
на 05.04.2023
Конвертация в банках
на 05.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте