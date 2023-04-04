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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПОДПИСАЛИ РЯД КОНТРАКТОВ НА ВЫСТАВКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
12:35 05.04.2023
Белорусские предприятия подписали ряд контрактов на 22-й Международной выставке «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства – UzFood 2023», которая прошла в Ташкенте 28-30 марта 2023 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в выставочном предприятии «Белинтерэкспо», Гродненский мясокомбинат заключил контракт на поставку мясной продукции на сумму $500 тыс., а Минский маргариновый завод – на поставку своей продукции на 10 млн российских рублей.
Минский молочный завод №1 в ходе выставки провел переговоры по увеличению объемов продаж уже ключевым своим партнерам в Узбекистане, в частности по поставкам сливочного масла и сухого обезжиренного молока, а также заключил контракт на поставку молочной продукции.
Компания «Беллакт» обсудила возможности дальнейшего наращивания объемов продаж продукции, увеличения поставок сухого детского питания. В итоге достигнута договоренность о поставках в Узбекистан творожных десертов и сухого молока, в том числе и безлактозного. Компания «Молочный мир» заключила соглашение на поставку 2400 тонн сухой сыворотки и 1200 тонн сухого молока.
В экспозиции Беларуси участие приняли 20 компаний. Помимо Беларуси, участвовали свыше 280 компаний из 26 стран, таких как Азербайджан, Индия, Казахстан, Китай, ОАЭ, Пакистан и др.
Организатором выступило выставочное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП.
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