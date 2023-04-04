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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА ПРИОСТАНОВИЛА ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ С БЕЛАРУСЬЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
11:39 05.04.2023
Украина приостановила действие соглашения с Беларусью о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере туризма, подписанное в Минске 16 февраля 2006 года», - говорится в сообщении.
Кроме того, одобрен законопроект о денонсации соглашения с Беларусью о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, которое было подписано 14 декабря 1995 года в Киеве.
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