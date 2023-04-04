ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЬЮ


10:37 05.04.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обозначил приоритеты сотрудничества во время встречи 4 апреля 2023 года с главой Калужской области России Владиславом Шапшой.

"Безусловно, строительная сфера была и остается локомотивом наших отношений. Наши строители реализуют в Калужской области широкий спектр проектов. Мы благодарны вам за доверие и поддержку. Мы осведомлены о ваших планах по реализации целого ряда новых проектов - и инфраструктурных, и жилой застройки, готовы принимать в них активное участие", - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Еще одна важная сфера - промышленность и развитие производственной кооперации.

"Белорусские автомобилестроители, производители коммунальной, пассажирской техники готовы активно участвовать в реализации программ обновления транспортного парка, которые реализуются в Калужской области. Есть и хорошие примеры кооперационного сотрудничества, когда калужские предприятия приобретают базовые шасси того же МАЗа и устанавливают на них свои надстройки, которые производятся у вас. Еще один пример - использование в самосвале БЕЛАЗ газотурбинного двигателя, который произведен калужским предприятием. Импортозамещение отвечает интересам обеих сторон", - акцентировал внимание Роман Головченко.

По его словам, актуально и сотрудничество в станкостроении.

"В агропромышленной сфере мы проблем не видим, темпы хорошие у нас. Вырос и белорусский экспорт в Калужскую область, и ваши поставки в Беларусь. База хорошая, считаем, что надо переходить к более серьезным кооперационным проектам, - уверен премьер-министр. - У вас амбициозная программа по увеличению количества высокотехнологичных молочно-товарных комплексов, роботизированных по последнему слову техники. У нас такие проекты также реализуются. Нами полностью освоена линейка доильного и сопутствующего оборудования для ферм. Были бы рады, если бы на одной или нескольких фермах у вас было установлено современное белорусское доильное оборудование".

Роман Головченко также затронул тему авиасообщения.

"Символично, что вы прибыли прямым авиарейсом из Калуги. Эта идея давно вынашивалась. Уверен, будет сделано все необходимое, чтобы регулярное авиасообщение между Беларусью и Калужской областью оставалось надолго. Это очень важно в свете объема нашего торгово-экономического сотрудничества. Конечно же, благодаря этому не только экономические связи будут укрепляться, но и культурные", - убежден глава белорусского правительства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.04.2023
валюта курс
EUR 3.1696
USD 2.8994
RUB 3.6573
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1900 -0
USD 2.8994 +0.0367
RUB 3.6573 -0.0323
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1250 3.1550
USD 2.8730 2.8850
RUB 2.8000 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 05.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0960
EUR/RUB 84.3000 112.0000
USD/RUB 77.5000 102.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте