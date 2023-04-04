Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обозначил приоритеты сотрудничества во время встречи 4 апреля 2023 года с главой Калужской области России Владиславом Шапшой.

"Безусловно, строительная сфера была и остается локомотивом наших отношений. Наши строители реализуют в Калужской области широкий спектр проектов. Мы благодарны вам за доверие и поддержку. Мы осведомлены о ваших планах по реализации целого ряда новых проектов - и инфраструктурных, и жилой застройки, готовы принимать в них активное участие", - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Еще одна важная сфера - промышленность и развитие производственной кооперации.

"Белорусские автомобилестроители, производители коммунальной, пассажирской техники готовы активно участвовать в реализации программ обновления транспортного парка, которые реализуются в Калужской области. Есть и хорошие примеры кооперационного сотрудничества, когда калужские предприятия приобретают базовые шасси того же МАЗа и устанавливают на них свои надстройки, которые производятся у вас. Еще один пример - использование в самосвале БЕЛАЗ газотурбинного двигателя, который произведен калужским предприятием. Импортозамещение отвечает интересам обеих сторон", - акцентировал внимание Роман Головченко.

По его словам, актуально и сотрудничество в станкостроении.

"В агропромышленной сфере мы проблем не видим, темпы хорошие у нас. Вырос и белорусский экспорт в Калужскую область, и ваши поставки в Беларусь. База хорошая, считаем, что надо переходить к более серьезным кооперационным проектам, - уверен премьер-министр. - У вас амбициозная программа по увеличению количества высокотехнологичных молочно-товарных комплексов, роботизированных по последнему слову техники. У нас такие проекты также реализуются. Нами полностью освоена линейка доильного и сопутствующего оборудования для ферм. Были бы рады, если бы на одной или нескольких фермах у вас было установлено современное белорусское доильное оборудование".

Роман Головченко также затронул тему авиасообщения.

"Символично, что вы прибыли прямым авиарейсом из Калуги. Эта идея давно вынашивалась. Уверен, будет сделано все необходимое, чтобы регулярное авиасообщение между Беларусью и Калужской областью оставалось надолго. Это очень важно в свете объема нашего торгово-экономического сотрудничества. Конечно же, благодаря этому не только экономические связи будут укрепляться, но и культурные", - убежден глава белорусского правительства.