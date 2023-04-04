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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОПРОСЫ ДОСТУПА БЕЛОРУССКОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА РЫНОК АЗЕРБАЙДЖАНА ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:24 05.04.2023
Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло встретился с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, на встрече обсуждены вопросы доступа белорусского продовольствия на азербайджанский рынок. Белорусская сторона выразила готовность в любое удобное время принять специалистов Агентства пищевой безопасности Азербайджана для выборочного инспектирования белорусских предприятий.
Игорь Брыло также анонсировал предстоящий визит с 10 по 13 апреля заместителя министра – директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Ивана Смильгиня в Азербайджан.
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