Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло встретился с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, на встрече обсуждены вопросы доступа белорусского продовольствия на азербайджанский рынок. Белорусская сторона выразила готовность в любое удобное время принять специалистов Агентства пищевой безопасности Азербайджана для выборочного инспектирования белорусских предприятий.

Игорь Брыло также анонсировал предстоящий визит с 10 по 13 апреля заместителя министра – директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Ивана Смильгиня в Азербайджан.