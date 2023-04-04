|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВУЗЫ БЕЛАРУСИ И АРМЕНИИ БУДУТ ВМЕСТЕ ГОТОВИТЬ КАДРЫ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
15:57 04.04.2023
В рамках работы по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах Евразийского экономического союза делегация Евразийской экономической комиссии во главе с министром по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артаком Камаляном 3-4 апреля приняла участие в церемонии подписания соглашений о сотрудничестве между Белорусской государственной академией авиации и Политехническим университетом Армении и Авиаучебным центром Армении в Ереване.
Как сообщает ЕЭК, стороны договорились осуществлять совместные исследования, обмениваться опытом, организовывать совместные образовательные программы в рамках среднего специального и высшего образования, а также подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре, вырабатывать предложения по совершенствованию использования инноваций в деятельности воздушного транспорта и его инфраструктуры, реализовывать совместные программы по повышению квалификации авиационного персонала.
«Подписание соглашений станет отправной точкой для активизации практического сотрудничества между образовательными организациями Армении и Беларуси в рамках Евразийского экономического союза. Реальный сектор экономики наших стран сегодня как никогда нуждается в молодых специалистах. Подготовка высококвалифицированных кадров для авиастроения – первостепенная задача», – подчеркнул Артак Камалян.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 04.04.2023
Курсы в банках
на 04.04.2023
Конвертация в банках
на 04.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте