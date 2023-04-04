В рамках работы по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах Евразийского экономического союза делегация Евразийской экономической комиссии во главе с министром по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артаком Камаляном 3-4 апреля приняла участие в церемонии подписания соглашений о сотрудничестве между Белорусской государственной академией авиации и Политехническим университетом Армении и Авиаучебным центром Армении в Ереване.

Как сообщает ЕЭК, стороны договорились осуществлять совместные исследования, обмениваться опытом, организовывать совместные образовательные программы в рамках среднего специального и высшего образования, а также подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре, вырабатывать предложения по совершенствованию использования инноваций в деятельности воздушного транспорта и его инфраструктуры, реализовывать совместные программы по повышению квалификации авиационного персонала.

«Подписание соглашений станет отправной точкой для активизации практического сотрудничества между образовательными организациями Армении и Беларуси в рамках Евразийского экономического союза. Реальный сектор экономики наших стран сегодня как никогда нуждается в молодых специалистах. Подготовка высококвалифицированных кадров для авиастроения – первостепенная задача», – подчеркнул Артак Камалян.