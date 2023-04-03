Белавиа расширяет сотрудничество с АО «ТКП» (РФ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, этот шаг позволит увеличить загрузку рейсов Белавиа и объемы трансферных перевозок через Минск, предоставить пассажирам дополнительные плюсы при покупке билетов и путешествии.

Одной из основных задач ТКП как исполнительного органа Системы взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ), в которой участвуют ведущие авиакомпании и агентства по продаже перевозок, является организация сети продажи авиаперевозок и других дополнительных услуг перевозчиков-участников системы.

Кроме того, сотрудничество с ТКП дает возможность авиакомпаниям более эффективно составлять сложные маршруты с пересадками с привлечением других авиаперевозчиков и впоследствии оформлять единую перевозку на весь путь следования. Это обеспечивает использование уникальной технологии ТКП в рамках многостороннего соглашения М2 и представляет интерес как для туристических агентств, так и для пассажиров. Работая с авиакомпаниями-участниками ТКП, агентства могут разнообразить предложения для своих клиентов. Наличие у авиакомпании договоренностей по соглашению М2 несет выгоду и пассажирам – позволяет приобрести единую перевозку на рейсы разных авиакомпаний по оптимальным тарифам и не беспокоиться о стыковке.

На данный момент участниками СВВТ являются 84 регулярные авиакомпании. Сегодня Белавиа успешно использует договоренности с ТКП и другими авиакомпаниями в рамках соглашения М2 при перевозке пассажиров через московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, через аэропорт Пулково (Санкт-Петербург), а также аэропорты Екатеринбурга и Казани. Минск – один из первых пунктов за пределами России, в котором будет доступна данная технология. (в конце февраля М2 начало работу в Астане и Алматы).

«В текущих условиях, когда авиапредприятия Беларуси столкнулись с серьезными ограничениями, очень важной задачей является привлечение дополнительных пассажиров и восстановление трансферных потоков через минский аэропорт, – отметил заместитель генерального директора по маркетингу и ВЭД ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Владимир Баркун. – Российские авиакомпании активно открывают новые рейсы в Минск из регионов Российской Федерации, и, конечно, Белавиа заинтересована в сотрудничестве с коллегами из России и других стран».

Как отметил Владимир Баркун, традиционным способом партнерства является заключение прямых интерлайн-соглашений с партнерами, однако это сложный процесс, требующий от авиакомпании временных и финансовых затрат на его внедрение в системах бронирования. Соглашение М2 позволяет обеспечить продажу трансферных перевозок с участием нескольких авиакомпаний-участниками СВВТ без вложений и трудозатрат со стороны авиакомпании.

Новые договоренности будут служить развитию Минска как трансферного авиаузла и позволят пассажирам оформлять единые перевозки по доступным ценам на рейсы компании «Белавиа» и всех российских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Минск. Белорусский перевозчик готов сотрудничать в рамках соглашения М2 с любыми авиакомпаниями, выполняющими полеты в Минск с целью развития трансфера и повышения привлекательности аэропорта. Ожидается, что вскоре данная технология будет доступна в аэропортах СНГ и других стран.

«Для ТКП одной из приоритетных задач на ближайший год является развитие Многостороннего соглашения M2. Мы рады расширению сотрудничества с авиакомпанией «Белавиа» именно в этом направлении, т.к. это повысит уровень транспортной доступности регионов и позволит пассажирам сократить время перелетов», – добавил вице-президент – директор по внешним связям ТКП Андрей Ларченко.

На первом этапе к М2 Минск присоединились российские авиакомпании Nordwind, Северсталь и Red Wings. Эти перевозчики будут выполнять рейсы из 5 городов России: Перми, Уфы, Нижнего Новгорода, Череповца и Калуги. Благодаря сотрудничеству с Белавиа в рамках М2, появляется возможность связать их рейсы через Минск с городами маршрутной сети «Белавиа».

Перевозки в рамках соглашения М2 с участием Белавиа можно приобрести в офисах и онлайн на сайтах аккредитованных агентств СВВТ.

Запуск проекта состоялся 1 апреля. Постепенно к соглашению будут подключаться другие авиакомпании, расширяться перечень направлений и маршрутов.