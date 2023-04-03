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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСЕЛЬХОЗПРОДЕ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
11:08 04.04.2023
В Минсельхозпроде Беларуси рассказали о сотрудничестве с Калужской областью Российской Федерации в области сельского хозяйства.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, в Калужской области имеется разветвленная сеть магазинов, реализующих широкий ассортимент продовольственных товаров из Беларуси. Из наиболее крупных сетей – «Белорусские продукты» (18 магазинов в Калуге).
В настоящее время ЗАО «БНБК» совместно с посольством ведется работа по расширению поставок комбикормов белорусского производства для рыбоводных хозяйств Калужской области.
Прорабатывается возможность поставок в Калужскую область современного оборудования ОАО «Гомельагрокомплект» для молочно-товарных ферм с использованием новейших технологий в отрасли животноводства.
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