ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ПРОВЕЛ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ В КЕНИИ


10:12 04.04.2023

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в рамках визита 1-3 апреля 2023 г. в Кению провел ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, во время встречи Сергея Алейника с президентом Кении Уильямом Руто обсужден весь комплекс двусторонних отношений, определены совместные шаги по расширению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе переговоров с министром иностранных дел и диаспоры Кении Альфредом Мутуа подробно обсудили актуальные вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурно-

гуманитарной сферах.

Стороны подчеркнули дружественный характер белорусско-кенийских отношений, а также заинтересованность в их укреплении и расширении направлений взаимовыгодного взаимодействия. Договорились о реализации конкретных шагов, направленных на развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства и промышленности, энергетики и зеленой экономики, образования, туризма, культурных обменов.

В этом контексте министры приняли решение о создании механизма регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Соответствующий меморандум подписан по итогам встречи.

Главы МИД Беларуси и Кении подчеркнули необходимость поддержания регулярного диалога по широкому спектру направлений. Отметили совпадение позиций по ключевым вопросам международной повестки дня, подтвердив

нацеленность на дальнейшую взаимную поддержку на многосторонних площадках.

Рассмотрены практические аспекты дальнейшего формирования договорно-правовой и институциональной базы сотрудничества и подтверждена готовность к согласованию и подписанию соглашений о торгово-экономическом

сотрудничестве, о сотрудничестве в области образования, об избежании двойного налогообложения, об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

В ходе визита состоялись также встречи С. Алейника с министром торговли, инвестиций и промышленности Мосесом Куриа, представителями кенийских деловых кругов. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в целях механизации сельского хозяйства, укрепления промышленного потенциала Кении, расширения взаимной торговли и промышленной кооперации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.04.2023
валюта курс
EUR 3.1066
USD 2.8627
RUB 3.6896
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.8627 +0.0089
RUB 3.6896 -0.0128
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1000 3.1170
USD 2.8600 2.8700
RUB 2.8000 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 04.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0910
EUR/RUB 83.7000 107.6000
USD/RUB 77.0000 100.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте