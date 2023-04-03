Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в рамках визита 1-3 апреля 2023 г. в Кению провел ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, во время встречи Сергея Алейника с президентом Кении Уильямом Руто обсужден весь комплекс двусторонних отношений, определены совместные шаги по расширению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе переговоров с министром иностранных дел и диаспоры Кении Альфредом Мутуа подробно обсудили актуальные вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурно-

гуманитарной сферах.

Стороны подчеркнули дружественный характер белорусско-кенийских отношений, а также заинтересованность в их укреплении и расширении направлений взаимовыгодного взаимодействия. Договорились о реализации конкретных шагов, направленных на развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства и промышленности, энергетики и зеленой экономики, образования, туризма, культурных обменов.

В этом контексте министры приняли решение о создании механизма регулярных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Соответствующий меморандум подписан по итогам встречи.

Главы МИД Беларуси и Кении подчеркнули необходимость поддержания регулярного диалога по широкому спектру направлений. Отметили совпадение позиций по ключевым вопросам международной повестки дня, подтвердив

нацеленность на дальнейшую взаимную поддержку на многосторонних площадках.

Рассмотрены практические аспекты дальнейшего формирования договорно-правовой и институциональной базы сотрудничества и подтверждена готовность к согласованию и подписанию соглашений о торгово-экономическом

сотрудничестве, о сотрудничестве в области образования, об избежании двойного налогообложения, об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

В ходе визита состоялись также встречи С. Алейника с министром торговли, инвестиций и промышленности Мосесом Куриа, представителями кенийских деловых кругов. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в целях механизации сельского хозяйства, укрепления промышленного потенциала Кении, расширения взаимной торговли и промышленной кооперации.