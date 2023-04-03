Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в сфере образования. Соответствующий указ Лукашенко подписал 3 апреля, сообщает его пресс-служба.

На проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство образования.