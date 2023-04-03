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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ СТАВЯТ ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧИТЬ ТОВАРООБОРОТ С КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ДО БОЛЕЕ ЧЕМ $1 МЛРД


14:22 03.04.2023

Власти Беларуси ставят целью увеличить товарооборот с Калужской областью до более чем $1 млрд. Такую цифру сегодня озвучил Лукашенко на встрече с главой Калужской области России Владиславом Шапшой.

«…Не буду скрывать, наша цель - превысить планку в один миллиард долларов в торговле и добиться полной сбалансированности. Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества. Как свидетельствует опыт, наши экономики взаимодополняемы. Предприятия Беларуси и России естественным образом встраиваются в совместные производственные цепочки", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что это особенно востребовано сегодня, когда речь идет о промышленной кооперации, внедрении новых наукоемких технологий, импортозамещении.

"Мы хорошо знакомы с вашим потенциалом. Нас объединяет положительный опыт создания индустриальных парков и свободных экономических зон. Его особенно важно - наш потенциал - использовать после того, как из России ушли многие западные компании. Надо посмотреть, как мы могли бы встроиться в эти структуры и производить востребованную продукцию. То есть кооперация сейчас очень востребована, как никогда", - подчеркнул Лукашенко.

Основу торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Калужской областью сегодня составляет строительная сфера. Белорусские строители возводят в российском регионе жилье и социальные объекты.

"Как мне докладывают, темпами и качеством выполняемых работ вы в общем-то довольны. Мы готовы к обстоятельному и предметному диалогу по этой теме и любые возможные замечания, предложения и пожелания по реализуемым проектам выслушаем", - сказал Лукашенко.

Беларусь также готова обеспечить потребности Калужской области в пассажирской, коммунальной и сельскохозяйственной технике. По словам Лукашенко, имеющиеся финансовые инструменты позволяют сделать белорусские товары еще более привлекательными для потребителя.

"Мы готовы оказывать, если это необходимо, содействие в развитии молочнотоварного производства, наладить поставку элитных семян белорусской селекции, а также высокопродуктивных кормов и премиксов от БНБК - нашей биотехнологической корпорации", - заверил Лукашенко.
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