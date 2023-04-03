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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА БОЛЕЕ 103 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
12:47 03.04.2023
За три месяца 2023 года более 103 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 103 507 жителей соседних стран ЕС: 71 244 гражданина Литвы, 17 840 граждан и 4874 негражданина Латвии, а также 9549 граждан Польши», - говорится в сообщении.
В целом с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 488 493 иностранца: 319 507 граждан Литвы, 31 753 негражданина и 105 974 гражданина Латвии, а также 31 259 граждан Польши.
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