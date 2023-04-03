МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЗА ТРИ МЕСЯЦА БОЛЕЕ 103 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ

12:47 03.04.2023 За три месяца 2023 года более 103 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 103 507 жителей соседних стран ЕС: 71 244 гражданина Литвы, 17 840 граждан и 4874 негражданина Латвии, а также 9549 граждан Польши», - говорится в сообщении. В целом с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 488 493 иностранца: 319 507 граждан Литвы, 31 753 негражданина и 105 974 гражданина Латвии, а также 31 259 граждан Польши.