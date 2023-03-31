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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «ГОМСЕЛЬМАШ» И ЗАВОД «КУБАНЬ» ЗАПУСТИЛИ СП АГРОТЕХНИКИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
10:29 03.04.2023
ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга открыло первую белорусско-российскую производственную площадку по сборке комбайнов и жаток в Краснодарском крае.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в планах до конца 2023 года собрать на данной площадке около 100 единиц сельхозтехники.
Речь идет о производственной кооперации компании «Гомсельмаш» и комбайнового завода «Кубань» в Усть-Лабинске Краснодарского края. В церемонии открытия ООО «КЗ «Кубань» участвовали генеральный директор «Гомсельмаша» Александр Новиков и вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.
«Комбайны «Гомсельмаша» пользуются спросом у кубанских аграриев. Они конкурентоспособны в сравнении с сельхозмашинами других импортных производителей, получают гарантированное сервисное обслуживание и доступны по цене. Кроме того, по поручению губернатора с прошлого года на приобретение сельхозтехники отечественного производства и производителей из наших дружественных стран аграриям предоставляется краевая субсидия. Это хорошее подспорье. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы локализация белорусских сельхозмашин в нашем регионе расширялась», – сказал Андрей Коробка.
По словам Александра Новикова, в планах Гомсельмаша максимально закрыть потребность региона в сельхозтехнике.
«До 2027 года на данной площадке создадим цех по сборке комбайнов, запчастей для них и склад. Также планируем запустить сервисный центр с мобильными ремонтными бригадами. Они будут на выезде обсуживать сельхозпредприятия, что позволит значительно сократить простой техники во время сезонных полевых работ», – заявил он.
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