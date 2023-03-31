МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГЛАВА МИД БЕЛАРУСИ НАХОДИТСЯ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В КЕНИИ

09:18 03.04.2023 Начался официальный визит министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника в Кению. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси в Facebook. «На повестке дня - политическое сотрудничество, экономические проекты, укрепление нормативно-правовой базы», - говорится в сообщении.