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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЛАВА МИД БЕЛАРУСИ НАХОДИТСЯ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В КЕНИИ
09:18 03.04.2023
Начался официальный визит министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника в Кению. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси в Facebook.
«На повестке дня - политическое сотрудничество, экономические проекты, укрепление нормативно-правовой базы», - говорится в сообщении.
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