Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта и развития магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардена обсудили вопрос организации прямого воздушного сообщения между государствами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, сейчас рассматривается вопрос о выходе шри-ланкийской авиакомпании на белорусский рынок.

Кроме того, важным направлением является взаимодействие в сфере развития кадрового потенциала.

«БелГУТ готов сотрудничать по вопросу обучения ваших студентов транспортным и строительным специальностям, а также в части повышения квалификации. Белорусская государственная академия авиации также открыта к взаимодействию», – заверил Алексей Авраменко.

По словам министра, в ближайшее время будет подписан меморандум о сотрудничестве между БелГУТ и Немецким центром технической подготовки специалистов Шри-Ланки.

Данный документ послужит основой для привлечения профессорско-преподавательского и научно-исследовательского персонала университета в целях проведения лекций, семинаров, учебных курсов и повышения квалификации обучающихся и специалистов шри-ланкийской стороны. Меморандум станет правовой основой подготовки граждан Шри-Ланки по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.