ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ШРИ-ЛАНКА ОБСУЖДАЮТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЯМОГО ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ


14:18 31.03.2023

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта и развития магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардена обсудили вопрос организации прямого воздушного сообщения между государствами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, сейчас рассматривается вопрос о выходе шри-ланкийской авиакомпании на белорусский рынок.

Кроме того, важным направлением является взаимодействие в сфере развития кадрового потенциала.

«БелГУТ готов сотрудничать по вопросу обучения ваших студентов транспортным и строительным специальностям, а также в части повышения квалификации. Белорусская государственная академия авиации также открыта к взаимодействию», – заверил Алексей Авраменко.

По словам министра, в ближайшее время будет подписан меморандум о сотрудничестве между БелГУТ и Немецким центром технической подготовки специалистов Шри-Ланки.

Данный документ послужит основой для привлечения профессорско-преподавательского и научно-исследовательского персонала университета в целях проведения лекций, семинаров, учебных курсов и повышения квалификации обучающихся и специалистов шри-ланкийской стороны. Меморандум станет правовой основой подготовки граждан Шри-Ланки по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2023
валюта курс
EUR 3.1030
USD 2.8571
RUB 3.7157
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1090 -0.001
USD 2.8557 +0.0111
RUB 3.7237 -0.0066
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0910 3.0990
USD 2.8410 2.8470
RUB 2.8000 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 31.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0895
EUR/RUB 83.3000 107.6000
USD/RUB 76.0000 99.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте