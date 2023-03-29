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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ШРИ-ЛАНКА ОБСУЖДАЮТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЯМОГО ВОЗДУШНОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ
14:18 31.03.2023
Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр транспорта и развития магистралей Шри-Ланки Бандула Гунавардена обсудили вопрос организации прямого воздушного сообщения между государствами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, сейчас рассматривается вопрос о выходе шри-ланкийской авиакомпании на белорусский рынок.
Кроме того, важным направлением является взаимодействие в сфере развития кадрового потенциала.
«БелГУТ готов сотрудничать по вопросу обучения ваших студентов транспортным и строительным специальностям, а также в части повышения квалификации. Белорусская государственная академия авиации также открыта к взаимодействию», – заверил Алексей Авраменко.
По словам министра, в ближайшее время будет подписан меморандум о сотрудничестве между БелГУТ и Немецким центром технической подготовки специалистов Шри-Ланки.
Данный документ послужит основой для привлечения профессорско-преподавательского и научно-исследовательского персонала университета в целях проведения лекций, семинаров, учебных курсов и повышения квалификации обучающихся и специалистов шри-ланкийской стороны. Меморандум станет правовой основой подготовки граждан Шри-Ланки по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
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