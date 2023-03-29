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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ АКТИВИЗИРУЕТ РАБОТУ НА РЫНКЕ ИЗРАИЛЯ


10:21 31.03.2023

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) в 2023 г. намерена активнее продвигать продукцию отечественного производства на рынке Израиля, а также в других странах Ближневосточного региона, компании из которых уже аккредитованы на биржевой площадке. Об этом заявил первый заместитель председателя правления БУТБ Эдуард Бельский в ходе встречи с соучредителем компании Global Edge Sourcing Борисом Гельфандом, представляющим интересы БУТБ в Израиле в качестве брокера-нерезидента.

«Прежде всего речь идет о пиломатериалах, которые пользуются высоким спросом в Израиле и на Ближнем Востоке в целом. В этом вопросе мы рассчитываем на содействие с вашей стороны в части привлечения на нашу торговую платформу крупных израильских импортеров продукции деревообработки», - отметил Эдуард Бельский во время обсуждения приоритетных направлений совместной работы БУТБ с израильским брокером.

«Вам хорошо известны все ключевые игроки на этом рынке, плюс вы имеете практический опыт закупок пиломатериалов на биржевых торгах с поставкой в Израиль. Хочу еще раз подчеркнуть, что Ближневосточный регион очень интересен нам в плане расширения географии продаж белорусских товаров, поэтому в текущем году мы намерены сфокусировать усилия на поиске потенциальных покупателей из Израиля и близлежащих государств», - заявил первый заместитель председателя правления БУТБ.

В связи с этим Борис Гельфанд подтвердил свою готовность выступить «проводником» БУТБ в странах Ближнего Востока, а также сообщил о договоренностях с одним из ведущих израильских импортеров пиломатериалов касательно участия в биржевых торгах.

«Это действительно серьезная компания с 30-летней историей, заинтересованная в регулярной закупке крупных партий пиломатериалов. На днях мы посетили ряд белорусских деревообрабатывающих предприятий, и качество их продукции нас полностью удовлетворяет. Теперь осталось проработать такие важные в современных реалиях вопросы, как логистика и платежи. И если по логистике у нас уже есть несколько приемлемых вариантов, то по платежам мы хотели бы воспользоваться инструментарием биржи, а именно возможностью проведения расчетов через биржевые субсчета. Таким образом, мы будем полностью уверены в надлежащем исполнении сделки при практически нулевом риске с нашей стороны», —-резюмировал израильский бизнесмен.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в настоящее время на БУТБ аккредитованы свыше 50 брокерских компаний, в том числе 20 иностранных: из Израиля, Китая, Латвии, Пакистана, России, Турции и Узбекистана.
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