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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ШРИ-ЛАНКА ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОСТАВКАХ БЕЛОРУССКИХ ЭЛЕКТРОБУСОВ И ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ


09:08 31.03.2023

Беларусь располагает серьезным практическим опытом, компетенциями, технологической и научной базой в области машиностроения и готова поделиться с ланкийскими партнерами. Об этом заявил заместитель министра промышленности Беларуси Александр Ефимов 30 марта 2023 года во время встречи с министром транспорта, развития магистралей и СМИ Шри-Ланки Бандулой Гунаварденом.

«Уверен, что широкий спектр белорусских товаров машиностроения будет востребован на рынке Шри-Ланки», – сказал Александр Ефимов, которого цитирует пресс-служба Минпрома.

По его мнению, высокий потенциал имеется в развитии сотрудничества в сфере тракторостроения. Беларусь готова предложить всю линейку тракторов, включая модели для сельского и коммунального хозяйства.

Кроме того, ряд предприятий системы Минпрома выпускают весь спектр оборудования для сельского хозяйства. «Таким образом, можем предложить полностью белорусскую технологию, начиная от поставок техники и до сервисного и гарантийного обслуживания. Данное направление может стать локомотивом двустороннего сотрудничества», – информировал представитель министерства.

Со своей стороны министр транспорта, развития магистралей и СМИ Шри-Ланки высказал высокую заинтересованность в поставках белорусских электробусов и тракторной техники.

«Мы готовы рассмотреть различные варианты сотрудничества и оказать содействие в реализации совместных проектов», – подчеркнул Бандуло Гунавардена.

По итогам переговоров принято решение сформировать пакет предложений о потенциальных направлениях сотрудничества.
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