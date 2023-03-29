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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ И КУРСКИЙ «СОЮЗТЕКСТИЛЬ-СТ» ЗАПУСТЯТ СП НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
12:13 30.03.2023
Оршанский льнокомбинат и курское предприятие «Союзтекстиль-СТ» запустят совместное производство нетканых материалов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллегпром», компании подписали дорожную карту - план мероприятий на 2023 год.
Импортозамещающий инвестпроект стоимостью 1,5 млрд российских рублей будет реализован на производственной площадке в Курске.
В ближайшее время российская сторона при финансовой поддержке Федерального фонда развития промышленности закупит оборудование, белорусская – поставит котолен, и совместное предприятие начнет выпуск полотна спайнлэйс. Этот материал – основа для производства подгузников, гигиенических изделий, средств индивидуальной защиты.
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