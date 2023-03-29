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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"
10:31 30.03.2023
Представительство российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" открылось в Минске.
Как сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям, филиал будет работать на базе Физико-технического института НАН Беларуси.
Здесь разместятся лаборатории проектов мегасайенс, детекторов ионизирующих излучений, инновационных технологий в микроэлектронике, лаборатории для проведения генетических, а также социогуманитарных и когнитивных исследований.
В открытии филиала принял участие председатель ГКНТ Сергей Шлычков.
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