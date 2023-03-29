МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В МИНСКЕ ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"

10:31 30.03.2023 Представительство российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" открылось в Минске. Как сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям, филиал будет работать на базе Физико-технического института НАН Беларуси. Здесь разместятся лаборатории проектов мегасайенс, детекторов ионизирующих излучений, инновационных технологий в микроэлектронике, лаборатории для проведения генетических, а также социогуманитарных и когнитивных исследований. В открытии филиала принял участие председатель ГКНТ Сергей Шлычков.