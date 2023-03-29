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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОМПАНИИ ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 30 РАЗ УВЕЛИЧИЛИ СУММУ СДЕЛОК НА БУТБ


09:07 30.03.2023

По сравнению с январем-мартом 2022 г. сумма сделок, заключенных компаниями из Свердловской области на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), выросла в 32,5 раза, а количество участников биржевых торгов из этого региона России с начала года увеличилось до 80. Такую статистику озвучил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий в ходе встречи с деловыми кругами Свердловской области, организованной на базе Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь 29 марта 2023 г.

По словам представителя БУТБ, высокая положительная динамика биржевого товарооборота обусловлена активизацией взаимодействия с малым и средним бизнесом Свердловской области, в том числе при содействии регионального центра поддержки экспорта. Это позволило не только привлечь на торги новых участников, но и расширить ассортимент свердловских товаров, представленных на белорусской биржевой площадке.

«Если посмотреть на структуру сделок за прошлый год, то из Свердловской области в Беларусь в основном поставлялся черный и цветной металлопрокат – трубы, прутки, круги, листовая сталь, а также кабельно-проводниковые изделия. Объемы продаж были небольшими, поэтому была проведена точечная работа с рядом экспортно ориентированных предприятий региона, включая тех, что уже аккредитованы на бирже. Как результат, в настоящее время наблюдается постепенное расширение товарной номенклатуры, при чем не только в сегменте металлопродукции. В частности, в этом году субъекты хозяйствования Свердловской области впервые воспользовались биржевой площадкой импортозамещения, реализовав пробную партию рукавов высокого давления», – сообщил Александр Башлий, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

Тем не менее, по мнению начальника ВЭД БУТБ, потенциал биржевой торговой платформы пока задействован лишь частично, поскольку сделки между свердловскими и белорусскими компаниями ограничиваются импортом товаров в Республику Беларусь.

«Получается, что сейчас отсутствует взаимность поставок и товарный поток направлен исключительно в сторону Беларуси, а продукцию наших предприятий свердловские компании не покупают. Вместе с тем в Свердловской области есть значительный интерес к белорусской молочной продукции, полимерным изделиям, текстилю, облицовочным материалам. Все эти позиции представлены на биржевых торгах и могут поставляться в ваш регион. С нашей стороны будет оказано все необходимое содействие – от помощи с аккредитацией до контроля исполнения сделок», – подчеркнул Александр Башлий.
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