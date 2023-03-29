Специалисты государственного предприятия «БелГИЭ» во главе с директором Алексеем Ивашкиным принимают участие во Второй сессии Подготовительного собрания к Конференции 2023 года (ПСК23-2), которая начала свою работу 27 марта в штаб-квартире Международного союза электросвязи (МСЭ) в Женеве (Швейцария) и продлится до 6 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, основной задачей ПСК23-2 является подготовка Отчета, который включает в себя предложения по техническим, эксплуатационным и регламентарно-процедурным вопросам, относящимся к будущему развитию радиосвязи, совместимости различных систем и служб, включая вопросы координации.

Для рассмотрения ПСК23-2 участниками представлено 236 вкладов по более чем тридцати пунктам повестки дня ВКР-23.