Власти Канады намерены продлить на неопределенный срок отказ от режима наибольшего благоприятствования в отношении российского и белорусского импорта. Об этом говорится в проекте федерального бюджета страны на следующий финансовый год.

"В бюджете на 2023 год предлагается внести поправку в таможенный тариф, чтобы на неопределенный срок продлить отмену тарифного режима наибольшего благоприятствования для российского и белорусского импорта", - отмечается в документе, который цитирует ТАСС.

Канада в марте 2022 года приняла решение лишить РФ и Беларусь статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввела тарифы в 35% на экспорт из этих стран. Оттава ранее вводила такие ограничения только в отношении Пхеньяна.