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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КАНАДА ПРОДЛИТ УЖЕСТОЧЕНИЕ НОРМ В ТОРГОВЛЕ С БЕЛАРУСЬЮ НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК
11:59 29.03.2023
Власти Канады намерены продлить на неопределенный срок отказ от режима наибольшего благоприятствования в отношении российского и белорусского импорта. Об этом говорится в проекте федерального бюджета страны на следующий финансовый год.
"В бюджете на 2023 год предлагается внести поправку в таможенный тариф, чтобы на неопределенный срок продлить отмену тарифного режима наибольшего благоприятствования для российского и белорусского импорта", - отмечается в документе, который цитирует ТАСС.
Канада в марте 2022 года приняла решение лишить РФ и Беларусь статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввела тарифы в 35% на экспорт из этих стран. Оттава ранее вводила такие ограничения только в отношении Пхеньяна.
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