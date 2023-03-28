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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРОДУКЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОДУКТОВОЙ ВЫСТАВКЕ В ТАШКЕНТЕ
10:08 29.03.2023
Беларусь участвует в 22-й Международной выставке «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства – UzFood», которая проходит в Ташкенте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белгоспищепром», экспозицию Беларуси отличает разнообразие представленных направлений и продукции.
Концерн «Белгоспищепром» представляет продукцию кондитерских фабрик «Коммунарка», «Спартак» и «Красный пищевик». Предприятия знакомят гостей белорусского павильона с лучшей продукцией и новинками производства.
Посетители выставки могут попробовать новые виды кондитерских изделий, шоколада и шоколадных конфет, вафель, печенья, жевательного и желейного мармелада, зефир с начинкой и другие продукты.
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