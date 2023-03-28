Комитет госконтроля Беларуси и Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) объединят усилия в борьбе с преступлениями, связанными с выводом и перемещением финансовых потоков в незаконный оборот. Дальнейшие шаги во взаимодействии в этом направлении определены в ходе встречи председателя КГК Беларуси Василия Герасимова с руководителем российской делегации, первым заместителем директора Росфинмониторинга Юрием Коротким.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, на встрече обсуждены вопросы обеспечения эффективного межгосударственного информационного взаимодействия подразделений финансовых разведок двух стран, а также возможности создаваемой информационной системы Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Международный центр позволит формировать новые аналитические данные, отражающие состояние и тенденции трансграничных финансовых потоков, и способствующие выявлению связанных с ними рисков в данной сфере.

Двухдневный визит в Беларусь делегации Росфинмониторинга завершился 28 марта.