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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КГК БЕЛАРУСИ И РОСФИНМОНИТОРИНГ ОБЪЕДИНЯТ УСИЛИЯ В БОРЬБЕ С ВЫВОДОМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
09:24 29.03.2023
Комитет госконтроля Беларуси и Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) объединят усилия в борьбе с преступлениями, связанными с выводом и перемещением финансовых потоков в незаконный оборот. Дальнейшие шаги во взаимодействии в этом направлении определены в ходе встречи председателя КГК Беларуси Василия Герасимова с руководителем российской делегации, первым заместителем директора Росфинмониторинга Юрием Коротким.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, на встрече обсуждены вопросы обеспечения эффективного межгосударственного информационного взаимодействия подразделений финансовых разведок двух стран, а также возможности создаваемой информационной системы Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Международный центр позволит формировать новые аналитические данные, отражающие состояние и тенденции трансграничных финансовых потоков, и способствующие выявлению связанных с ними рисков в данной сфере.
Двухдневный визит в Беларусь делегации Росфинмониторинга завершился 28 марта.
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