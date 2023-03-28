Совместные проекты обсуждены 28 марта 2023 года на встрече министра энергетики Виктора Каранкевича с первым заместителем главы Свердловской области Алексеем Шмыковым.

Беларусь и Свердловскую область связывают крепкие торгово-экономические и кооперационные связи, в том числе в энергетической отрасли. Несмотря на географическую удаленность, число совместных проектов с регионом, который является крупнейшим промышленным центром России, одним из лидеров по динамике экономического развития в стране, расширяется.

«Необходимо и далее углублять наше сотрудничество, возможности для этого есть», - отметил министр.

Конкретные направления двустороннего взаимодействия рассмотрены на заседании рабочей группы Министерства энергетики Беларуси и правительства Свердловской области, которое состоялось 28 марта в Минэнерго.

Как отметил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, Беларусь заинтересована как в дальнейшей организации поставок энергетического оборудования из Свердловской области в Беларусь, так и в реализации проектов по совместному производству запасных частей и узлов, в том числе с участием Уральского турбинного завода.

«Особое внимание нам необходимо уделить импортозамещению, решить вопросы по газовым турбинам, - сказал заместитель министра. - В нашей стране реализуются проекты по строительству и реконструкции подстанций, готовы более активно работать с вашими производителями и по электротехническому оборудованию».

Со своей стороны, Минэнерго Беларуси готово предложить услуги специализированных организаций в проектировании, строительстве, ремонте и наладке объектов энергетики как на территории России, так и в третьих странах.

Помимо этого, взаимовыгодным может быть двустороннее сотрудничество в газовой отрасли. В Свердловской области реализуется масштабная программа газификации - белорусские газоснабжающие организации имеют необходимый опыт по строительству газопроводящих сетей и могут участвовать в соответствующих проектах. В качестве возможной сферы взаимодействия также названа торфяная промышленность.

Кроме того, в Минэнерго Беларуси заинтересованы в дальнейшем изучении опыта российских коллег в области обращения с радиоактивными отходами.