Проекты по сотрудничеству предприятий системы Министерства промышленности Беларуси с Зимбабве находятся в активной фазе реализации. Об этом заявил первый заместитель министра промышленности Беларуси Александр Огородников 27 марта 2023 года во время встречи с постоянным секретарем Министерства промышленности и торговли Зимбабве Мавис Сибандой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, пакет документов по сотрудничеству промышленных предприятий Беларуси был подписан в январе 2023 года на белорусско-зимбабвийском бизнес-форуме в столице Зимбабве городе Хараре.

Александр Огородников информировал о ходе реализации 3-й фазы Программы по механизации сельского хозяйства Зимбабве, в рамках которой осуществляются поставки белорусской сельскохозяйственной техники, а также о перспективах поставок карьерной техники. Еще один значимый проект белорусско-зимбабвийского взаимодействия – поставка автомобильной пожарной техники. Новое перспективное направление – строительство и модернизация комплексов для хранения зерновых культур.

По словам Александра Огородникова, белорусская сторона готова стать надежным партнером в реализации подобных проектов. В целом он высказал уверенность, что сотрудничество в сфере промышленности с Зимбабве имеет огромный потенциал для предприятий Минпрома.

Мавис Сибанда констатировала наличие благоприятных условий и предпосылок для взаимовыгодного сотрудничества. По оценке представителя Министерства промышленности и торговли Зимбабве, большой популярностью пользуется сельскохозяйственная техника белорусского производства, которая зарекомендовала себя наилучшим образом у африканских потребителей.

Мавис Сибанда во время встречи предложила белорусской стороне, наряду с поставками техники, рассмотреть возможность участия в создании совместных производств и инвестировании в ряд производств.

«Население Зимбабве очень позитивно относится к нашему сотрудничеству. Поэтому мы готовы работать по всем направлениям, которые взаимовыгодны для наших стран», – подчеркнула постоянный секретарь Министерства промышленности и торговли Зимбабве.