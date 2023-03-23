Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 27 марта 2023 г. встретился с министром иностранных дел и

международной торговли Республики Зимбабве Фредериком Шавой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, главы МИД Беларуси и Зимбабве рассмотрели весь спектр вопросов двусторонней повестки дня, включая политическое взаимодействие, сотрудничество в международных организациях, конкретные экономические проекты и совместные гуманитарные инициативы.

Особое внимание уделено тематике обеспечения продовольственной безопасности и участию Беларуси в реализации долгосрочной стратегии Зимбабве по развитию страны «Видение-2030». Подчеркнута заинтересованность зимбабвийской стороны в наращивании поставок белорусской сельскохозяйственной техники, изучении опыта и компетенций Беларуси в вопросах индустриализации и механизации народного хозяйства.

Рассмотрены практические аспекты дальнейшего формирования договорно-правовой и институциональной базы сотрудничества. В этом контексте подтверждена готовность к учреждению совместной постоянной комиссии по сотрудничеству и проведению ее первого заседания в ближайшей перспективе.

По итогам переговоров подписаны совместное заявление глав внешнеполитических ведомств, меморандум о взаимопонимании между Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен Беларуси и Национальной организацией по содействию и развитию торговли Зимбабве «ЗимТрейд».