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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЗИМБАБВЕ НАМЕРЕНЫ УЧРЕДИТЬ СОВМЕСТНУЮ ПОСТОЯННУЮ КОМИССИЮ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
18:07 27.03.2023
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 27 марта 2023 г. встретился с министром иностранных дел и
международной торговли Республики Зимбабве Фредериком Шавой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, главы МИД Беларуси и Зимбабве рассмотрели весь спектр вопросов двусторонней повестки дня, включая политическое взаимодействие, сотрудничество в международных организациях, конкретные экономические проекты и совместные гуманитарные инициативы.
Особое внимание уделено тематике обеспечения продовольственной безопасности и участию Беларуси в реализации долгосрочной стратегии Зимбабве по развитию страны «Видение-2030». Подчеркнута заинтересованность зимбабвийской стороны в наращивании поставок белорусской сельскохозяйственной техники, изучении опыта и компетенций Беларуси в вопросах индустриализации и механизации народного хозяйства.
Рассмотрены практические аспекты дальнейшего формирования договорно-правовой и институциональной базы сотрудничества. В этом контексте подтверждена готовность к учреждению совместной постоянной комиссии по сотрудничеству и проведению ее первого заседания в ближайшей перспективе.
По итогам переговоров подписаны совместное заявление глав внешнеполитических ведомств, меморандум о взаимопонимании между Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен Беларуси и Национальной организацией по содействию и развитию торговли Зимбабве «ЗимТрейд».
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