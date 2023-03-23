Вопрос организации отдыха и оздоровления сирийских детей в Беларуси в 2023 году обсудили посол нашей страны в Сирийской Арабской Республике Юрий Слука и министр социальных вопросов и труда Сирии Мохамед Сейф Аль-Дин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 26 марта встрече также был отмечен высокий потенциал двусторонних отношений и необходимость активизации сотрудничества по линии соответствующих министерств двух стран.

Ю. Слука выразил заинтересованность Беларуси в укреплении взаимодействия с Сирией и продолжении реализации совместных проектов в гуманитарной сфере.