В Беларуси начинает официальную работу посольство Зимбабве. Об этом министр иностранных дел Сергей Алейник заявил журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой.

"Очевидно, что достигнутые между президентами двух стран прорывные договоренности позволят вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень. Одной из таких договоренностей было открытие посольства Республики Зимбабве в Республике Беларусь. Все формальности завершены, и сегодня мы можем официально объявить о начале его работы", - заявил Сергей Алейник, которого цитирует пресс-служба МИД.