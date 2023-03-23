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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ОБВИНЯЕТ ПОЛЬШУ В СОЗДАНИИ КОЛЛАПСА НА ГРАНИЦЕ
13:47 27.03.2023
Польша создала транспортный коллапс. Об этом заявляют в Госпогранкомитете Беларуси.
Согласно информации ведомства, с пятницы очередь перед единственным доступным пунктом пропуска на белоруско-польской границе Кукурыки (Козловичи) увеличилась в 2 раза и составляет 1000 авто.
«Основная причина — невыполнение польской стороной двусторонних договоренностей по пропуску грузовиков. Так, за выходные сопредельные контрольные службы оформили всего 61% фур от нормы», - утверждает ведомство.
Задержки в оформлении большегрузов также фиксируются в литовских пунктах пропуска Твярячюс (Видзы), Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка). С пятницы литовские контрольные службы пропустили на свою территорию менее 47% фур.
Скопление легкового транспорта фиксировалось перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Тересполь (Брест). За два дня по данным маршрутам в ЕС проследовало всего 35% авто от нормы.
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