МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БОЛЕЕ 96 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ С НАЧАЛА ГОДА

10:45 27.03.2023 Более 96 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехал 96 121 житель соседних стран ЕС: 66 502 гражданина Литвы, 16 431 гражданин и 4 426 неграждан Латвии, а также 8 762 гражданина Польши», - говорится в сообщении. В целом, с начала действия безвизового режима, в Беларусь проследовало 481 107 иностранцев: 314 765 граждан Литвы, 31 305 неграждан и 104 565 граждан Латвии, а также 30 472 гражданина Польши.