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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАРР ЗАКЛЮЧИЛО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ


09:41 27.03.2023

На базе Инкубатора малого предпринимательства ОАО «Могилевское агентство регионального развития» (МАРР) состоялась встреча с делегацией акционерного общества «Корпорация развития Курской области».

Как сообщается на сайте МАРР, россияне ознакомились с основными направлениями деятельности агентства, льготах и преференциях, действующих для инвесторов на территории Могилевской области. Особое внимание было уделено уникальному преференционному режиму юго-восточного региона Могилевской области. Участникам встречи презентован инвестиционный и экспортный потенциал Могилевской области.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области Владимир Лукин рассказал о промышленном потенциале Курской области, мерах поддержки инвестиций и инвестиционных проектов на территории Курской области, условиях работы резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Третий полюс» индустриальных (промышленных) парков».

Стороны обменялись опытом методах и системе работы по привлечению инвестиций в экономику регионов.

В рамках встречи было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, создании наиболее благоприятных условий для развития инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на территории Курской области и Могилевской области.
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