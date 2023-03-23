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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРОЙДЕТ 29 МАРТА


16:08 24.03.2023

С 27 марта по 1 апреля 2023 года на базе НАН Беларуси состоится Конгресс молодых ученых Беларуси и России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, 29 марта академии состоится открытие и пленарное заседание конгресса на тему «Молодые ученые: задачи и направления взаимодействия для создания единого научно-технологического пространства Беларуси и России».

В конгрессе примут участие около 500 молодых исследователей научных организаций, высших учебных заведений Беларуси и России. От Российской Федерации – представители Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»; Российской академии наук: Санкт-Петербургского научного центра РАН, Сибирского отделения Российской академии наук, Дальневосточного отделения Российской академии наук: Карельского научного центра РАН, Института машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, Саратовского научного центра Российской академии наук и др.

В программе конгресса - пленарное заседание на тему: «Молодые ученые: задачи и направления взаимодействия для создания единого научно-технологического пространства Беларуси и России», на котором будут заслушаны доклады по приоритетным направлениям развития международного научно-технического сотрудничества молодых ученых двух стран. Накануне, 28 марта 2023 года, пройдут секционные заседания в организациях НАН Беларуси.

В рамках конгресса 29 марта состоится открытие филиала Российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» на базе НАН Беларуси (ул. академика В.Ф. Купревича, 10). Последние разработки ученых НАН Беларуси будут представлены на постоянно действующей выставке НАН Беларуси «Достижения отечественной науки – производству» (1-й этаж). Участники конгресса посетят ряд научно-исследовательских организаций Академии наук.
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