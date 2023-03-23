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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОВЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА УСТАНОВИЛ БГУ С ВЕДУЩИМИ ВУЗАМИ КИТАЯ
14:34 24.03.2023
Укрепление, активизация и расширение области партнерства стали программными в визите делегации белорусского университета во главе с ректором Андреем Королем в КНР.
Сегодня эта страна является одним из стратегических партнеров для БГУ, что отражается в сотрудничестве с более 50 китайскими вузами и обучении свыше 3000 граждан Китая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, многочисленные встречи с китайскими коллегами и обмен предложениями по сотрудничеству дали новый импульс взаимовыгодным проектам.
Результативным стало посещение Пекинского университета иностранных языков, одного из ведущих университетов в Китае в области подготовки лингвистов. В развитие имеющихся от 2017 года договоренностей о сотрудничестве стороны подписали Соглашение об обмене обучающимися. Документ направлен на развитие академической мобильности студентов и магистрантов, изучающих китайский, белорусский и русский языки. Также стороны рассмотрели вопрос взаимодействия по совместной разработке инновационных педагогических методик.
Новым партнером по итогам встреч для БГУ стал Китайский университет политических наук и права. Официальные отношения между вузами закреплены Меморандумом о взаимопонимании. Документ позволит сотрудничать в области юриспруденции по многочисленным векторам. Это обмен студентами, открытие совместных образовательных программ, выполнение совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, обмен информацией, учебными материалами и научными отчетами, организация конференций, семинаров, практикумов, курсов и подготовка совместных публикаций.
Также во время посещения Китая делегация БГУ провела переговоры с руководством Пекинского университета, что позволило вывести отношения между вузами на новый уровень.
Завершился визит в Китай 24 марта посещением Информационно-образовательного центра БГУ в Китае. Сегодня его деятельность позволяет укреплять образовательные и культурные связи между учреждениями высшего образования Беларуси и Китая, а также содействует в подготовке китайских граждан к поступлению в БГУ и другие белорусские учреждения высшего образования. Ректор БГУ Андрей Король встретился с руководством центра, ознакомился с итогами деятельности за прошлый год и обсудил основные мероприятия на текущий период.
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