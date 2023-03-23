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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» И КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ БАШКОРТОСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


13:38 24.03.2023

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» и Корпорация развития Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках визита делегации деловых кругов Гродненской области в Уфу 21-22 марта 2023 г.

Как сообщает сайт СЭЗ, документом предполагается расширение внешнеэкономических связей между субъектами хозяйствования Гродненской области и Республики Башкортостан, а также совместное проведение двухсторонних мероприятий торгово-экономической направленности.

В рамках визита деловым кругам Башкортостана представлен инвестиционный потенциал СЭЗ «Гродноинвест», а также продемонстрирован проект по созданию индустриального парка «Гродно».

В Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан проведены В2В-переговоры по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ «Гродноинвест», а также развития торгово-экономических связей с резидентами СЭЗ.

Делегация Гродненской области также приняла участие в официальном открытии 33-й международной специализированной выставки «АгроКомплекс 2023».

Напомним, что в нынешнем месяце для обсуждения перспектив сотрудничества СЭЗ «Гродноинвест» посетили деловые круги Нижегородской области и Курской области Российской Федерации.

Российская Федерация является ключевым торговым и инвестиционным партнером СЭЗ «Гродноинвест». В 2022 году товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Республикой Башкортостан составил более $46 млн, в том числе экспорт – свыше $44 млн, импорт – более $2 млн. Резиденты СЭЗ экспортируют в Башкортостан: ленту кромочную, пленку декоративную, плиты ДВП, мебель деревянную. Из Республики Башкортостан импортируются семена и плоды масличных культур.
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