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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ "ГОМЕЛЬ-РАТОН" И РОССИЙСКАЯ ОЭЗ "МОГЛИНО" БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
10:17 24.03.2023
Меморандум о сотрудничестве заключили СЭЗ "Гомель-Ратон" и российская особая экономическая зона "Моглино" в рамках третьего Конгресса свободных экономических зон, который проходит в Гомеле.
Аспекты партнерства в меморандуме о сотрудничестве закрепили "Агентство развития и содействия инвестициям" и ОАО "Технопарк" Санкт-Петербурга.
Как рассказал директор агентства Андрей Бобович, документом предусмотрено участие резидентов гомельского технопарка "Коралл" в программах, которые проводятся в технопарке Санкт-Петербурга: "Мы теперь будем равноправными партнерами при проведении конкурсов. Наши резиденты получат доступ к финансированию за счет средств Ленинградской области и Санкт-Петербурга".
По словам Андрея Бобовича, белорусские компании могут занять нишу ушедших с российского рынка иностранных компаний, особенно в области микроэлектроники, IT-сферы.
"Ожидается и участие нашего детского технопарка в программах, которые проводятся под эгидой санкт-петербургского технопарка", - добавил Андрей Бобович.
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