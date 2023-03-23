Меморандум о сотрудничестве заключили СЭЗ "Гомель-Ратон" и российская особая экономическая зона "Моглино" в рамках третьего Конгресса свободных экономических зон, который проходит в Гомеле.

Аспекты партнерства в меморандуме о сотрудничестве закрепили "Агентство развития и содействия инвестициям" и ОАО "Технопарк" Санкт-Петербурга.

Как рассказал директор агентства Андрей Бобович, документом предусмотрено участие резидентов гомельского технопарка "Коралл" в программах, которые проводятся в технопарке Санкт-Петербурга: "Мы теперь будем равноправными партнерами при проведении конкурсов. Наши резиденты получат доступ к финансированию за счет средств Ленинградской области и Санкт-Петербурга".

По словам Андрея Бобовича, белорусские компании могут занять нишу ушедших с российского рынка иностранных компаний, особенно в области микроэлектроники, IT-сферы.

"Ожидается и участие нашего детского технопарка в программах, которые проводятся под эгидой санкт-петербургского технопарка", - добавил Андрей Бобович.