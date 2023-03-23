Члены делегации Комитета госконтроля 23 марта 2023 года приняли участие в совместном со Счетной палатой России семинаре «Совершенствование системы ценообразования в строительстве. Развитие института строительного контроля в Российской Федерации», который состоялся в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, на мероприятии обсуждался ряд вопросов, касающихся ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства объекта, составления сметы контракта и ее корректировке, функциях строительного контроля при реализации национальных проектов. Участники мероприятия обменялись опытом в сфере совершенствования ценообразования и контроля в области строительства.

Для участия в мероприятии были также приглашены представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Главгосэкспертизы и РосСтройКонтроля.

Кроме того, обсуждался вопрос принимаемых мер по сокращению объектов незавершенного сверхнормативного строительства. Активная работа в этом направлении ведется высшими органами финансового контроля двух стран.

24 марта представители КГК Беларуси, а также Счетной палаты России проведут встречу в федеральном учреждении «РосКапСтрой».