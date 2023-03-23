|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КГК БЕЛАРУСИ И СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИИ ВНОВЬ ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ
09:07 24.03.2023
Члены делегации Комитета госконтроля 23 марта 2023 года приняли участие в совместном со Счетной палатой России семинаре «Совершенствование системы ценообразования в строительстве. Развитие института строительного контроля в Российской Федерации», который состоялся в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, на мероприятии обсуждался ряд вопросов, касающихся ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства объекта, составления сметы контракта и ее корректировке, функциях строительного контроля при реализации национальных проектов. Участники мероприятия обменялись опытом в сфере совершенствования ценообразования и контроля в области строительства.
Для участия в мероприятии были также приглашены представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Главгосэкспертизы и РосСтройКонтроля.
Кроме того, обсуждался вопрос принимаемых мер по сокращению объектов незавершенного сверхнормативного строительства. Активная работа в этом направлении ведется высшими органами финансового контроля двух стран.
24 марта представители КГК Беларуси, а также Счетной палаты России проведут встречу в федеральном учреждении «РосКапСтрой».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.03.2023
Курсы в банках
на 24.03.2023
Конвертация в банках
на 24.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте