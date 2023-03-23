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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЭЗ «МОГИЛЕВ» И АСТРАХАНСКАЯ ОЭЗ «ЛОТОС» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


14:18 23.03.2023

СЭЗ «Могилев» и астраханская ОЭЗ «Лотос» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках визита представителей администрации СЭЗ «Могилев» в составе официальной делегации Могилевской области в Астраханскую область Российской Федерации.

Как сообщает сайт СЭЗ, в основе соглашения - развитие взаимовыгодного сотрудничества территорий, взаимодействие по привлечению инвестиций и резидентов, обслуживанию и развитию инфраструктуры, а также обмен технологическими решениями и совместные консультации.

В рамках визита состоялось посещение особых экономических зон Астраханской области: ОЭЗ «Лотос» и портовой ОЭЗ. Стороны договорились о развитии внешнеэкономической деятельности, кооперационных связей и организации мероприятий, а также о создании совместных предприятий и реализации инвестиционных проектов на территории экономических зон.

На совещании, которое прошло в офисе управляющей компании Каспийского кластера в Астрахани, глава администрации СЭЗ «Могилев» Андрей Ярцев и генеральный директор АО ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин представили инвестиционный потенциал своих проектов и обсудили возможные варианты взаимодействия.

В ходе визита было решено провести онлайн-встречу между резидентами СЭЗ «Могилев» и ОЭЗ «Лотос», в первую очередь специализирующимися на деревообработке, переработке пластика, производстве технического углерода.
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