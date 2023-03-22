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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ИНВЕСТПОТЦЕНЦИАЛОМ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»


10:23 23.03.2023

Делегация Курской области Российской Федерации во главе с заместителем главы региона Сергеем Стародубцевым 21 марта 2023 года посетила СЭЗ «Гродноинвест» в рамках визита в Гродненскую область.

Как сообщает сайт СЭЗ, на встрече глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков представил потенциал СЭЗ в инвестиционной, промышленной и торгово-экономической сферах. Детальное внимание было уделено перспективам реализации уникального инфраструктурного проекта по созданию индустриального парка «Гродно». На территории парка планируется разместить производственные объекты, бизнес-центр с выставочными залами и объекты сервиса для последующей аренды или продажи.

В состав российской делегации вошли руководители правительства Курской области, торгово-промышленной палаты, деловых кругов региона. Было отмечено, что компании Курской области и резиденты СЭЗ «Гродноинвест» могут сотрудничать в сферах машиностроения и металлообработки, агропромышленности, логистики. Сегодня товарооборот между сторонами превышает 30 млн долларов США.

В ходе визита делегация посетила Торгово-выставочный центр группы компаний «ЗОВ», где ознакомилась с продукцией одного из лидеров в Восточной Европе по производству кухонь, мебели для гостиных, спален, обеденных зон по индивидуальным заказам.

Российская Федерация является ключевым торговым и инвестиционным партнером СЭЗ «Гродноинвест». В 2022 году товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Российской Федерацией составил более 80 млрд российских рублей. За 20 лет функционирования СЭЗ резидентами привлечено 25 млрд российских рублей инвестиций или около 22% от общего объема. На сегодняшний день на территории СЭЗ успешно действуют 9 резидентов с российским капиталом.

Недавно СЭЗ «Гродноинвест» посетили делегации компаний Нижегородской области. В ходе встреч и переговоров российские партнеры изучили инвестиционный потенциал СЭЗ, обсудили направления торгово-экономической и производственной кооперации с действующими резидентами СЭЗ.
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