Начальник департамента международного сотрудничества и выставочной деятельности БелТПП Александр Головарев встретился с Почетным консулом Республики Беларусь в Султанате Оман, членом правления Оманской торгово-промышленной палаты Абдаллой Масудом аль-Харти

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, на встрече рассмотрены перспективы расширения белорусско-оманского торгово-экономического сотрудничества, основные направления взаимодействия БелТПП и Оманской ТПП, в том числе вопросы актуализации соглашения о сотрудничестве между двумя организациями, создания на базе двустороннего совета делового сотрудничества белорусско-оманского делового комитета, оманскую часть которого возглавит Абдалла аль-Харти.

Кроме того, стороны обсудили возможности проведения первого заседания белорусско-оманского делового комитета в 2023 году в Беларуси, а также договорились организовать в ближайшей перспективе онлайн-встречу деловых кругов двух стран, заинтересованных в сотрудничестве в сфере туризма.