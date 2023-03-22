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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ОМАНСКОГО ДЕЛОВОГО КОМИТЕТА ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В 2023 ГОДУ
09:19 23.03.2023
Начальник департамента международного сотрудничества и выставочной деятельности БелТПП Александр Головарев встретился с Почетным консулом Республики Беларусь в Султанате Оман, членом правления Оманской торгово-промышленной палаты Абдаллой Масудом аль-Харти
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, на встрече рассмотрены перспективы расширения белорусско-оманского торгово-экономического сотрудничества, основные направления взаимодействия БелТПП и Оманской ТПП, в том числе вопросы актуализации соглашения о сотрудничестве между двумя организациями, создания на базе двустороннего совета делового сотрудничества белорусско-оманского делового комитета, оманскую часть которого возглавит Абдалла аль-Харти.
Кроме того, стороны обсудили возможности проведения первого заседания белорусско-оманского делового комитета в 2023 году в Беларуси, а также договорились организовать в ближайшей перспективе онлайн-встречу деловых кругов двух стран, заинтересованных в сотрудничестве в сфере туризма.
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