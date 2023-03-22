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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДСТВО ХОЛДИНГА «АМКОДОР» ПРОВЕЛО В УДМУРТИИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА
16:32 22.03.2023
21-22 марта состоялся визит руководства холдинга «АМКОДОР» в столицу Удмуртской Республики Российской Федерации город Ижевск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, представители холдинга провели переговоры с заместителем главы администрации Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Владимиром Гуляевым. На встрече присутствовали представители министерства строительства, ЖКХ и энергетики, а также министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики. В рамках визита были рассмотрены вопросы сотрудничества.
Большой интерес к сельскохозяйственной технике «АМКОДОР» проявлен и в ходе встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Михаилом Юдиным. Детальные планы по дальнейшему сотрудничеству будут рассмотрены в рамках визита министра на стенд компании «АМКОДОР» в рамках 33-й международной специализированной выставки «БЕЛАГРО-2023».
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