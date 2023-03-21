Государственное предприятие «Минский метрополитен» и АО «Метровагонмаш» (Мытищи, Российская Федерация) подписали контракт на поставку 28 новых современных вагонов метро для белорусской подземки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, из них планируется сформировать семь четырехвагонных электропоездов, которые будут обслуживать пассажиров после ввода в эксплуатацию второго участка третьей линии минского метро. Подписание контракта стало возможным после проведенного тендера на поставку подвижного состава для Минского метрополитена, организованного Минским горисполкомом.

Все вагоны, которые планирует закупить Минский метрополитен, являются моторными. Новые поезда будут обеспечены сквозным проходом через весь состав. У дверей предусмотрена наружная световая сигнализация открытого и закрытого состояния. Головные вагоны оборудуют местами для маломобильных пассажиров. В пассажирском салоне установят эргономичные диваны, современные системы информирования пассажиров, обеспечения микроклимата и видеонаблюдения. Подвижной состав обеспечат надежной шумо- и теплоизоляцией, современным асинхронным тяговым приводом. В экстерьере будет использован уникальный дизайн.

Нужно отметить, что предприятие «Метровагонмаш» сотрудничает с Минским метрополитеном с момента пуска подземки в 1984 году. В настоящее время в метро белорусской столицы эксплуатируется 346 вагонов, изготовленных в Мытищах.