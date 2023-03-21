Визит делегации Могилевской области в Астраханскую область Российской Федерации проходит с 20 по 22 марта.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, стороны подтвердили заинтересованность в развитии взаимных поставок товаров, обмена молодежными делегациями, туристами во время встречи могилевской делегации с руководством Астраханской региона, состоявшейся в первый день визита.

Особое внимание обращено на комплексную работу по замене лифтового оборудования в Астраханской области. Для представителей строительных и эксплуатирующих компаний проведена комплексная презентация ОАО «Могилевлифтмаш», в ходе которой представлены последние разработки лифтового оборудования, многоуровневых парковок.

Значительный интерес российская сторона проявила к белорусскому цементу и строительным материалам.

В ходе бизнес-форума, организованного позднее на базе центра «Мой бизнес», для астраханских организаций представлен экспортный и инвестиционный потенциал Могилевщины. Белорусские предприятия обозначили свои интересы в сотрудничестве и нашли новых партнеров, обсуждены вопросы поставки астраханских овощей и рыбной продукции. А также белорусской молочной продукции – в торговые сети Астраханской области.

Кроме того, состоялась встреча с руководством АО «Астраханский морской порт», на которой обсуждены вопросы выстраивания логистических схем по поставке продукции производителей Могилевской области через порт Астрахани в Иран, Индию и иные страны азиатского региона. Особое внимание уделено возможным поставкам деревообрабатывающими предприятиями области.

Делегацию могилевского региона возглавил заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар. В состав делегации вошли председатель Могилевского горисполкома Александр Студнев, представители бизнес-кругов, представляющие лифтовую, молочную и цементную продукцию, мебель и изделия из древесины, торговые сети, а также – свободной экономической зоны Могилев, туристической сферы.