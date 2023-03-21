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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ НАН БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ В УФЕ


09:19 22.03.2023

Делегация НАН Беларуси принимает участие в агропромышленном Форуме, который проходит 21-24 марта 2023 г. в Уфе (Башкортостан, РФ) в рамках 33-й международной специализированной выставки «Агрокомплекс-2023».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, представители подведомственных академии организаций демонстрируют на выставке новейшие разработки в области беспилотных летательных аппаратов (сельскохозяйственный комплекс А-60Х, оборудованный системой распыления; комплекс мониторинга и картографии на базе БЛА модели А-10V) производства Китайско-белорусского совместного закрытого акционерного общества «Авиационные технологии и комплексы», новые сорта и технологии возделывания льна масличного (РУП «Институт льна»), технологии и инновационные покрытия для производства сельхозтехники и оборудования (ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси», а также перспективные разработки в сфере АПК заочных участников (ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси»).

В целях налаживания эффективного сотрудничества делегация НАН Беларуси ведет работу по поиску потенциальных партнеров в области агропромышленного комплекса для взаимовыгодного сотрудничества, что имеет особую значимость в преддверии X Форума регионов Беларуси и России, который состоится в Уфе 26-28 июня 2023 г.

Агропромышленный форум и выставка в Уфе – ежегодное масштабное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов АПК, на котором демонстрируются новейшие образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, современные технологии в сфере аграрного производства, организована дегустация продукции ведущих перерабатывающих предприятий. Его основная задача – создание эффективной площадки для диалога между отраслевыми компаниями, органами государственной власти, ассоциациями и научным сообществом России и стран-партнеров. В 2023 году в мероприятии принимают участие более 300 экспонентов из 37 регионов России, а также Китая, Кыргызстана, Республики Корея и Турции.
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