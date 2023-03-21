МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ТЕХНИКУ ХОЛДИНГА «АМКОДОР» МОГУТ ПОСТАВИТЬ В КАМЕРУН

16:19 21.03.2023 21 марта состоялся визит представителя компании Calvin Managment Group (Республика Камерун) в ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на постоянно действующей выставке гостя ознакомили с линейкой машин «АМКОДОР». В рамках встречи обсудили вопросы поставки техники в Камерун.