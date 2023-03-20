Делегация компаний Нижегородской области ознакомилась с инвестиционным потенциалом СЭЗ «Гродноинвест».

Как сообщает сайт СЭЗ, деловые круги российского региона также обсудили направления торгово-экономической и производственной кооперации с действующими резидентами СЭЗ.

Так, руководство ООО «Компания Хома», одного из ведущих российских производителей полимерных дисперсий и клеевых систем для машиностроительной, мебельной и других отраслей, рассмотрело возможности кооперации в рамках мебельного кластера СЭЗ «Гродноинвест». Делегация встретилась с ведущими предприятиями деревообрабатывающего сектора Гродненской области.

С возможностями «Гродноинвест» в сфере машиностроения и металлообработки ознакомилась делегация нижегородской компании «ЭЛЛОЙ», производителем сварочного оборудования с многопроцессорной системой управления. В рамках визита стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и производственную кооперацию.

Напомним, месяцем ранее руководство СЭЗ «Гродноинвест» приняло участие в бизнес-форуме Республики Беларусь и Нижегородской области Российской Федерации в Нижнем Новгороде, где были достигнуты договоренности о проработке визита российских компаний в Гродненскую область.

Российская Федерация является ключевым торговым и инвестиционным партнером СЭЗ «Гродноинвест». Только за 2022 год товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Российской Федерацией составил более 80 млрд российских рублей. За 20 лет функционирования СЭЗ привлечено 25 млрд российских рублей инвестиций, или около 22% от общего объема. На сегодня на территории СЭЗ успешно действуют 9 резидентов с российским капиталом.