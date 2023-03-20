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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД №1 ПОДПИСАЛ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ СУХОГО МОЛОКА В КАТАР, КУВЕЙТ И ОМАН НА $2 МЛН


11:16 21.03.2023

Экспозиция Made in Belarus была представлена на международной сельскохозяйственной выставке AgriteQ, которая прошла с 15 по 19 марта 2023 г. в городе Дохе (Государство Катар).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе выставочного предприятия «Белинтерэкспо» БелТПП, в рамках выставки Минский молочный завод №1 подписал контракты на поставку сухого молока в Катар, Кувейт и Оман. Общая сумма контрактов составила $2 млн.

Всего участие в международной выставке приняли 9 производителей Беларуси среди более 670 экспонентов из 55 стран мира. Фаворитами у посетителей белорусского павильона оказались натуральный березовый сок без сахара, копченные перепелиные яйца, творожные сырки и белорусское мороженое. Также на выставке были презентованы новинки производства – сыры от Минского молочного завода №1, продукция с добавлением сыворотки от Глубокского молочноконсервного комбината, вырезка говяжья в натуральной плесени и запеченный брискет от Могилевского мясокомбината, шелушеное зерно пшеницы и ржи от Лидахлебопродукта, а также сухие смеси для приготовления мороженого от Слуцкого сыродельного комбината.

В рамках международной сельскохозяйственной выставки AgriteQ была организована открытая кухня с прямой трансляцией по телевидению, где лучшие шеф-повара Катара демонстрировали приготовление различных блюд. Стоит отметить, что и белорусская продукция была использована в мастер-классе, в том числе копченные яйца от Солигорской птицефабрики, а также продукты Минского молочного завода №1 и Слуцкого сыродельного комбината.

На церемонии закрытия выставки состоялась конференция для ее участников, в ходе которой была презентована информация о Беларуси, ее экономическом и инвестиционном потенциале. Отдельный блок был посвящен продовольственной безопасности и деятельности белорусских компаний.

Наша страна впервые приняла участие в данном мероприятии при содействии посольства Беларуси в Катаре. Организатором белорусской экспозиции и эксклюзивным представителем международной выставки в Катаре является выставочное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП.
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